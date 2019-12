Governo trova l’accordo sulla manovra Renzi la spunta | ma il Colle continua a essere

ilfogliettone

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ilhato l’intesa2020. Dopo un nuovo vertice a Palazzo Chigi fra le forze di maggioranza, è arrivata finalmente la fumata bianca, e il conseguente lasciapassare alla nuova Legge di Bilancio. In base alle risultanze, sembra averlata Italia Viva di Matteo, visto che la tassa sulle auto aziendali è stata azzerata, mentre la Plastic Tax ridotta, e la Sugar Tax rinviata più in là. Un vertice fiume durato 14 ore che ha permesso anche di bloccare l’Iva, scongiurando quindi un eventuale aumento dei prezzi: “Elaborata una proposta dimolto articolata e molto efficace – le parole del premier Conte a riguardo – che per prima cosa ha sterilizzato l’incremento dell’iva per 23 miliardi. Abbiamo scongiurato una imposizione sui consumi”. Per quanto riguarda la Plastic Tax, invece, l’impatto è stato ridotto dell’85%: l’importo sarà intorno ai 40/50 ...

