Governo | si sta come d' autunno sugli alberi le foglie

feedproxy.google

(Di sabato 7 dicembre 2019) In oltre 70 anni di Repubblica, la durata media in carica dei governi è stata di 1,1 anni, a fronte di una durata teorica più o meno pari a quella della legislatura, che è di 5 anni. Un remoto osservatore che considerasse questo solo dato penserebbe che la Costituzione italiana è stata scritta coi piedi, visto che le regole che stabilisce non riescono a dare continuità all'Esecutivo. Ma si sbaglierebbe, perché la Costituzione italiana è stata congegnata in modo che i governi fossero (...) - Tribuna Libera

agorarai : #plastictax 'Noi abbiamo messo milioni di euro di incentivi per aiutare le imprese a cambiare la propria linea di p… - matteosalvinimi : ?? PAZZESCO! Nella riforma sanitaria che il governo della Lega in Friuli Venezia Giulia sta approvando è stato inser… - AnnalisaChirico : Ad agosto il presidente della Repubblica invocava un ‘progetto serio e di lungo respiro’ per dar vita a un governo… -