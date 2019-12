Golf | PGA Tour 2020 | il terzo round stravolge la classifica dell’Hero World Challenge Al

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’evento settimanale del PGAorganizzato dalla Tiger Woods Foundation è ormai giunto al termine del. L’Hero(montepremi 3,5 milioni di dollari) sorride per il momento a Gary Woodland. Sul percorso par 72 dell’esclusivo resort Albany sito sull’isola New Providence delle Bahamas l’americano approfitta del passo falso del connazionale Patrick Reed, incappato in un nefasto +2, e vola al comando con lo score di -13 (203 colpi) grazie ad un ottimo -4 di giornata. Seconda piazza con -12 per lo svedese Henrik Stenson, mentre chiudono il podio momentaneo appaiati a -11 lo spagnolo Jon Rahm (detentore del titolo) e gli statunitensi Justin Thomas e Tiger Woods. Sesta posizione con il punteggio di -10 per l’ex leader Patrick Reed, mentre staccati a -6 in settima piazza troviamo l’inglese Justin Rose e gli americani Rickie ...

OutsidersportI : Patrick Reed è rimasto da solo al comando con 132 colpi nell’Hero World Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tou… - greggy36 : Duri e Puri #ITC2019 #cpg_golf #peninagolfresort #portugal #algarve #golf #instagolf #golfteacher #golfgram… -