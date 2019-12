Giorgia Meloni | l' attacco dell' Espresso | Da chi prende i soldi | tutte le lobby che

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019)vola nei sondaggi e L'comincia il linciaggio. Ecco la leader di Fratelli d'Italia, in copertina, in un fotomontaggio in cuie bigliettoni. "Io sono", è il titolo, "da At&t a Exxon. Da Big Tobacco a Huawei. Fino a Scientology. Inchiesta sulle relazioni peric

Grand_Battery : RT @RennaNietta: I soldi di Giorgia Meloni' ecco tutte le lobby che finanziano Fratelli D'Italia '. - Stoico26356790 : RT @Daniele32791779: Mes, Giorgia Meloni rilancia il video in cui Massimo D'Alema spiegava: 'Perché serve solo alla Germania' - Daviderel4 : RT @espressonline: ?? ESCLUSIVO - L’ultradestra Usa. I palazzinari romani. E i lobbisti di multinazionali in Europa: da Exxon a Huawei. In a… -