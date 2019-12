Gettò bimbo di 6 anni dal 10° piano del museo | “Volevo finire in televisione”

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lo scorso 4 agosto, una famiglia francese in vacanza a Londra ha sperimentato quanto la vita possa cambiare in un istante. Dalla spensierata felicità di una vacanza con i propri cari ad un’assurda tragedia. Mentre erano in visita alla Tate Modern Art Gallery della capitale inglese, un 17enne ha improvvisamente gettato il loro bambino di 6dal 10°. Le motivazioni del gesto sconsiderato son emerse in seguito.in tv per dimostrare la mia condizione”, ha confessato Jonty Bravery, oggi 18enne, riporta il Guardian. Il ragazzo soffre di disturbi mentali Il teenager Jonty Bravery, all’epoca dei fatti era ancora minorenne. Il suo nome è stato quindi rivelato dalla stampa solo dopo il compimento della maggiore età a ottobre. Il Guardian ha inoltre specificato che il ragazzo soffre di autismo, disturbi ossessivo-compulsivi e disturbi della personalità. Sarebbe ...

