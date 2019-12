Genoa | infortunio Kouame | salta anche l’accordo con il Crystal Palace?

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Doppia beffa per ilquella legata all’di. L’attaccante infatti si è fatto male in Nazionale rimediando la rottura del crociato. Stagione finita per il ventiduenne che potrà rivedere il campo il prossimo anno. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a rimetterci c’èil patron Preziosi che aveva già concluso l’affare con ilper la cessione del giocatore ad un prezzo di 22 milioni. Una cifra che avrebbe permesso al patron dei rossoblu di investire nel mercato di gennaio ma che ora non ha più valore. Se ne riparlerà l’anno prossimo. Leggi su Calcionews24.com

