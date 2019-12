Futuro Ibrahimovic | il Napoli ritorna in corsa | la situazione

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), ilinper l’attaccante svedese. De Laurentiis vuole rinforzare il reparto offensivo Ildi Zlatannon appare ancora definito. Tutti gli indizi fanno pensare che lo svedese sposi la causa del Milan, ma nelle ultime ore si è fatto sotto nuovamente ildi Ancelotti. Lo fa sapere Sky Sport, che sottolinea come De Laurentiis non sia per nulla soddisfatto dell’attacco partenopeo e per tale motivo starebbe pensando all’esperto giocatore come prossimo rinforzo. Leggi su Calcionews24.com

