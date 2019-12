Fortitudo Bologna-Trento | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming e palinsesto 7

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019) La 12esima giornata di2019-2020 si apre con lo scontro del Paladozza tra. Un match che si prospetta intenso, tra due squadre che, al momento, gravitano in zona playoff. Lapuò contare su un collettivo di esperienza che sa come vincere le partite, ma i trentini hanno dalla loro un giocatore come Alessandro Gentile capace, sovente, di recitare il ruolo di arma letale in favore dei suoi. La palla a due è inper le ore 20.30. Sarà possibile vedere l’incontro in direttasu Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un secondo di questa appassionante sfida tra. ILDI(sabato 7 dicembre): 20.30 Loading… Loading… Diretta: Eurosport Player Diretta testuale: OA ...

