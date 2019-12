Fiumicino | passeggero chiede di usare il tassametro | tassista lo colpisce con un pugno e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Unitaliano, appena sbarcato a Roma da Madrid, “colpevole” di avere richiesto a unregolare in servizio all’aeroporto dil’applicazione delper la corsa dallo scalo alla Capitale è stato aggredito dallo stessoe colpito con unin pieno volto, che gli ha causato la frattura del setto nasale. Il, denunciato per lesioni per futili motivi, è stato individuato nel giro di poco tempo dagli investigatori dalla Polizia giudiziaria della Polizia di frontiera aerea di, grazie anche al servizio di videosorveglianza implementato dalla società di gestione, Aeroporti di Roma. Oltre ad avere subito avviato le indagini, gli agenti si sono avvalsi anche delle immagini riprese dalle telecamere posizionate nell’area esterna Arrivi del terminal 3. La scena è avvenuta di fronte ad altri tassisti e ...

