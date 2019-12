Fifa | cambia all' ultimo lo stadio per la Coppa del Mondo | la disputa avverrà al Khalifa

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lala sede della finale delladelper club in Qatar a quattro giorni dall'inizio della. L'Education City Stadium di Doha, che avrebbe dovuto ospitare la semifinale del Liverpool il 18 dicembre, lo spareggio per il terzo posto e la finale il 21 dicembre, non è pronto p

Teo__Visma : Il Pallone d'Oro cambia nome, nel 2010 diventa Pallone d'Oro FIFA, e il primo a vincerlo è Messi in un'edizione mol… -