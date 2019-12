Federica Pellegrini | Europei nuoto 2019 | “Non avevo visto la Anderson | ma è un decimo che

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si conclude con una medaglia d’argento davvero beffarda la finale dei 200 metri stile libero diai Campionatidiin vasca corta, in corso di svolgimento a Glasgow. La “Divina” non ha brillato ma è comunque arrivata a soli 11 centesimi dalla vittoria, conquistata dalla padrona di casa Freyacon una rimonta pazzesca fuori dai radar in corsia 6. “Non l’proprio vista la– spiega a caldo la campionessa di Spinea – perché una volta superata la Heemskerk non riuscivo a vedere da quella parte onestamente. Va benissimo così, perché non mi cambia la vita. Poi oggi non sono stata molto bene, ho vomitato prima della gara ma non è assolutamente una scusa. Il tempo va bene per adesso, peccato perché se fosse stata più vicina l’avrei vista meglio. In generale oggi non abbiamo nuotato un gran ...

