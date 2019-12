False accuse di abusi | Così la mia ex moglie gay mi ha tolto i figli

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti È la storia surreale di Marco, un padre separato dell'Emilia, accusato ingiustamente disullaa dalla exomosessuale. Il suo caso viene archiviato ma da un anno e mezzo non vede più i suoi, che il giudice, nel frattempo, ha assegnato alla donna e alla sua compagna padri separaticoppia omosessuale 

TgLa7 : Mes, l'ira di Conte: 'Contro di me accuse false. Salvini non studia, ma mi stupisco di Meloni' - VIDEO… - Daniele_Manca : I nuovi veleni contro ?@ilariacapua?, costretta a fuggire dall’Italia per le accuse rivelatesi false, #scienziati i… - fanpage : #Mes, Conte: 'Accuse false da Salvini e Meloni, mai firmato un trattato incompleto' -