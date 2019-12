F1 | Mattia Binotto | “Ferrari ha perso il Mondiale durante la progettazione Conosciamo i

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Ferrari è reduce da una stagione davvero molto deludente, il Cavallino Rampante non è mai stato in lotta per ilF1 e ha pagato dazio contro una straripante Mercedes che ha giganteggiato in lungo e in largo. La Scuderia di Maranello ha iniziato malissimo la stagione tra criticità tecniche e problemi di affidabilità, soltanto dopo la pausa estiva ha avuto un sussulto conquistando tre vittorie consecutive (due con Charles Leclerc, una con Sebastian Vettel) ma per il resto non è mai riuscita a contrastare le Frecce d’Argento risultando inferiore anche alla Red Bull di Max Verstappen in alcune circostanze. Il secondo posto nella classifica costruttori e l’assenza di un uomo in rosso sul podio della graduatoria piloti non è certo un risultato positivo per la Ferrari che ora dovrà lavorare alacremente per essere competiva nel 2020. Il team principalha ...

