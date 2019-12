È morto Ron Leibman | lutto nel cast della serie tv Friends

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ènel mondo delletv, e in particolare in quellofamosa sitcom: Ronil 6 dicembre all’età di 82 anni. L’attore, che nella divertentetv interpretava il padre di Rachel, personaggio a cui ha dato il volto la bravissima Jennifer Aniston, èa New York a causa delle complicazioni di una polmonite. La famigliane ha annunciato la scomparsa al periodico statunitense The Hollywood Reporter.Ron, attore diRon, arrivato all’apicefama ecarriera proprio con il personaggio di Leonard Green nella fortunatatelevisiva, aveva ricoperto anche altri importanti ruoli nella miniKazinsky, di cui era anche co-ideatore, e nellaI soprano.era nato nel 1937 da una famiglia di origini ebraiche di New York e aveva conseguito la laurea all’Ohio Wesleyan University. Oltre ...

lyannafraser : oggi madre dal nulla se ne esce 'hermione doveva stare con l'amico morto di harry, non con Ron' io: 'quale dei ta… - WonderJess_ : Spoiler: l’attore che interpreta il padre di Rachel Green. Mi hanno fatto prendere un colpo. - Davide_Ma : È morto Ron Leibman, il padre di Rachel in 'Friends' -