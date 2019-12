È morta la donna indiana a cui era stato dato fuoco mentre andava a testimoniare contro

ilpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Èladi 23 anni a cui giovedì eradue uomini che aveva accusato di violenza sessuale. L’attacco era avvenuto nel distretto indiano di Unnao, nellodello Uttar Pradesh,

MSF_ITALIA : Una donna in fuga dall'#Afghanistan è morta di una morte orribile in un incendio in un container sull'isola di… - MediasetTgcom24 : India, morta la donna bruciata dai suoi stupratori #India - franbellino : India, morta la donna bruciata dai suoi stupratori - TGCOM -