Due forti scosse di terremoto nell' Aquilano

agi

(Di domenica 8 dicembre 2019) Duedi- la prima di magnitudo 3.7 e la seconda di 3.4 - fanno tornare la paura a L'Aquila, dove la terra trema alle 22:55 e di nuovo pochi minuti dopo. L'epicentro è lo stesso, a due chilometri da Barete (700 abitanti circa), a 17 chilometri dal capoluogo. Al momento non risultano danni a persone o cose.

pier_mary : Due forti scosse di terremoto in provincia dell'Aquila: paura tra la popolazione [DATI e MAPPE] - Meteo Web - Lopez92Paul : RT @ASROMAUKOFF: Uno 0-0 tra due squadre forti. Entrambe con assenze importanti e tatticamente ben messe in campo si sono annullate, con le… - fe_nomenica : ho viaggiato un po' nelle ultime due settimane e il mondo è magnifico, sono stata in posti che non dimenticherò e h… -