Due forti scosse di terremoto in provincia dell’Aquila | paura tra la popolazione DATI e

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Undi magnitudo ML 3.7 è avvenuto indell’Aquila, 2 km a nord-ovest di Barete alle 22:55:38 ad una profondità di 14 km. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento. A distanza di pochi minuti un’altra scossa con una magnitudo stimata tra 3.4 e 3.9 è stata avvertita dalla, dopo quella di 3.7 con epicentro nel Comune di Barete. Al momento ci sono diverse telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. L'articolo Duediindell’Aquila:tra lae MAPPE Meteo Web.

ToninoFil : RT @mariolavia: Forti st’italiani che vogliono l’uomo forte e poi bollano Craxi e Renzi come due fascisti. - AspiranteG : @Sportellate_it Analisi condivisibile. La Lazio non può essere più considerata una sorpresa. Ci sono in Serie A due… - sasakifujika : RT @mariolavia: Forti st’italiani che vogliono l’uomo forte e poi bollano Craxi e Renzi come due fascisti. -