Dovremmo stampare nel cuore le parole di Vanessa Perché la felicità non è la perfezione

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Lanon esiste. Magari me lo avessero detto prima. Sai quanto tempo ho passato a cercarla?”. Così ha dettoIncontrada durante uno show in televisione. Ed è una frase che tutte noi dovremonel nostro, nel nostro passato e se lo avremo, il nostro futuro. Lanon esiste, perché sarebbe noiosa, perché gli esseri umani sono e devono essere tutti diversi per capire la libertà. Lanon esiste perché siamo frutto di coscienze e culture diverse, perché non preghiamo nella stessa maniera, perché non tutti riescono a vivere la propria vita come l’avevano sognata.Lanon esiste perché ogni giorno tentiamo di arrivare a sera con dignità e con le nostre miserie raccolte dentro le nostre camicette e dentro le nostre giacche. Lanon esiste ...

