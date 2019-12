Domenica Live Anticipazioni | Gli Ospiti in Studio!

gossipnews.tv

(Di sabato 7 dicembre 2019) Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha svelato tutti glicheriempiranno la nostrapomeriggio. Ecco ledi! Come ogni fine settimana è il momento deglidiannunciati a Pomeriggio 5. La scorsa settimana nello studio di Barbara D’Urso avevamo assistito alle sconvolgente confessione di Moreno Merlo che aveva smentito tutte le accuse di Paola Caruso. Il ragazzo aveva invece accusato la ex fidanzata di essere lei a voler una relazione finta per poter andare in televisione dalla sua amica Barbara. Dopo di lui avevamo assistito all’emozionante intervista di Mercedesz Henger che si era difesa dalle accuse della madre dopo che quest’ultima l’aveva attaccata perché la giovane aveva dichiarato che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico Paola Caruso e Floriana Secondi tra lepiù attese diMa cosa ci ...

zazoomnews : Domenica Live Floriana sbotta: “Adesso ti tiro uno schiaffo” - #Domenica #Floriana #sbotta: #“Adesso - MaterasocialL : Per guida in stato di ebbrezza, un uomo di 28 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato. I fatti risalgono all… - ciro_clienti : @Veronique__94 @enrick81 @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @gabrirz1 @MasterAb88 @tw_fyvry @BALDINIPAOLA… -