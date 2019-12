Depresso e nervoso l' italiano sopravvive con gli ansiolitici La speranza politica è

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Francesca Angeli Nessuna fiducia nelle istituzioni. Aumenta solo il lavoro part time Arrangiatevi» intimava la locandina di un strepitoso film di Mauro Bolognini del 1959. Totò e Peppino nel secondo dopoguerra pur di trovare un tetto alle proprie famiglie finivano per accettare di vivere in un ex bordello con tutte le conseguenze del caso, arrangiandosi. E così fanno gli italiani da 60 anni: si arrabattano, cercando dire come meglio possono, sempre un po' più depressi e disperati. L'arte di arrangiarsi del nostro popolo si adatta ai tempi, cambia come ci racconta il Censis nel suo ultimo rapporto. Gli italiani sono sempre più ansiosi e preoccupati: hanno perso troppe certezze. Ad esempio quella del mattone: comprare una casa non è più un investimento sicuro. Il servizio sanitario nazionale fa acqua da tutte le parti e le famiglie si disgregano. E perre ...

