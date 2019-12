De Paul | ”Su di me c’era anche il Napoli | poi le cose sono cambiate” Ma Giuntoli è

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dee il, un matrimonio che si poteva fare un anno fa. Malo segue ancora. Il prezzo.. Intervistato da ”Il Corriere dello Sport”, è tornato a parlare Rodrigo De. L’argentino è stato uno dei principali obiettivi di mercato dele la conferma arriva direttamente dalle sue parole. Tuttavia, non è un segreto che Cristianosegua ancora il giocatore. Suo vecchio pupillo, il vero problema potrebbe essere rappresentato dal prezzo del cartellino: l’Udinese potrebbe sparare alto e chiedere più di 30 milioni, ma l’ottimo rapporto che lega il ds Marino con la società partenopea potrebbe portaread uno ”sconto”. Ilsta cercando un centrocampista per il mese di gennaio e qualora dovesse ottenere la qualificazione in Champions League, non è escluso che possa di nuovo tornare sul giocatore. Le parole di De ...

