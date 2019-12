De Paul | “È un mistero la classifica del Napoli Meret | Manolas | Koulibaly e Allan sono

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport un’intervista a Rodrigo De. Il calciatore dell’Udinese è nel mirino dell’Inter già dallo scorso gennaio. Indica Conte come uno tra i primi tre allenatori al mondo. Gli altri dueSarri e Guardiola. “Se mi chiedi di Conte posso dirti che ha messo un’impronta pazzesca e fulminea sull’Inter. È cattivo, ti responsabilizza come se ti conoscesse da anni. Uno dei primi tre al mondo, appunto. E basta quello che mi dice Lautaro…”. Sulla possibilità che diventi un nerazzurro dice: “Questo non lo so. Si è parlato e si parla molto di me:, Fiorentina, Milan, Inter. A gennaio scorso forse c’erano stati sondaggi approfonditi, poi evidentementecambiate diverse cose”. In quanto a calciatori, Deindica in Messi la perfezione. “Anche il grandissimo Maradona ha commesso qualche errore, Messi no. La differenza è l’umiltà. Leo è un ragazzo fenomenale, ...

