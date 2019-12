De Luca | ”Ibrahimovic al Napoli? Ecco perchè servirebbe”

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019) De: Ancelotti ha ripreso in mano la situazione. Ibrahimovic ancora incerto, ma ilgli darebbe la platea più importante, la Champions League A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Dede Il Mattino per parlare di Ancelotti e di Ibrahimovic al. Queste le parole del giornalista: SU ANCELOTTI Ancelotti ha voluto prendere in mano la situazione, senza deleghe con un rapporto diretto con la squadra, senza intermediazione, nonostante si fidi di Davide. SU IBRAHIMOVIC Più passa il tempo, più sembra che la questione Ibrahimovic sfumi, ilsicuramente gli darebbe la platea più importante: la Champions League. Serve, anche se ha 38 anni, ma ha personalità e segna parecchio. DESU UDINESEUdinese-che ha bisogno di tutti, esclusi gli infortunati come Koulibaly che speriamo recuperi ...

