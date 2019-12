Dalla sugar alla plastic tax | ecco come cambia la Manovra 2020

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tra minacce di crisi di governo, scontri e un braccio di ferro fino all’ultimo istante, la maggioranza sigla quella che dovrebbe essere l’intesa finale sulla. Slitta a luglio la tassa sullaa da 40 centesimi al chilo, parte da ottobre la “tax”, arrivano 65 milioni per i Vigili del fuoco. L’intesa, che secondo alcune stime porta il valore totale dellaa 32 miliardi, arriva al termine di riunioni fiume che sono andati avanti a Palazzo Chigi per un totale di 30 ore. La trattativa porterà a un aumento delle tasse sulle vincite alle slot machine. E porta anche a limitare l’aumento dell’Ires (imposta sul reddito delle società) sui profitti dei concessionari pubblici: riguarderà autostrade e aeroporti, non le acque minerali o le telecomunicazioni ed energia elettrica (con rischio rincaro delle bollette). Il dettaglio ...

TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Il governo delle tasse: ora aumenta quelle sulla benzina che costerà di più alla pompa. Sulle altre è rissa: dalla pla… - infoitinterno : Manovra, plastic e sugar tax cambiano: fondi dalla stretta ai giochi. Tutte le misure - barbara77120119 : RT @GiancarloDeRisi: Il governo delle tasse: ora aumenta quelle sulla benzina che costerà di più alla pompa. Sulle altre è rissa: dalla pla… -