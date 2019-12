Dai creatori di The Walking Dead | arriva la serie TV dedicata a Dr Disrespect

eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Probabilmente conoscerete il celebre streamer Dr., celebrità di Twitch nonché prossima apparizione televisiva nella sua.Come possiamo vedere, infatti, per lui verrà prodotta niente meno che unaTV su di lui incentrata. Naturalmente avrà lui per protagonista, sarà prodotta dai produttori di The, Skybound Entertainment, e tratterà le origine del personaggio.La, proprio per il nome che porta la produzione, non sarà di livello basso. "Ci sono moltissimi streamer di talento, ma vi è qualcosa di speciale in quel che Guy ha fatto nel creare il suo personaggio. Crediamo vi sia davvero un mondo unico attorno al dottore" racconta il co-fondatore di Skybound.Leggi altro...

