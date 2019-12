Crozza | nel monologo si appella alla futura moglie del senatore leghista | “La proposta in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nell’ultima puntata di Fratelli Di, in onda venerdì 6 dicembre in prima serata sul Nove, Mauriziodedica il suo monologhi al Parlamento italiano dove oramai, tra proposte di matrimonio, striscioni, cappi e catene, può accadere di tutto: “È uno scandalo. Perché quello è il Senato della Repubblica, in quell’Aula si sono seduti Eugenio Montale, Giovanni Verga, Giuseppe Verdi e poi i grandi Padri della Patria: De Gasperi, Nenni, Pertini. Come è possibile proprio in quell’Aula far cantare “Trottolino Amoroso” ad Amedeo Minghi… senza chiamare Mietta?” L'articolo, nelsidel: “Lain Aula era una buffonata? Puoi ancora ripensarci…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

