Cristiano Malgioglio | Cuba pazza per la sua Notte perfetta Ma spunta pure la regina

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sale la febbre per "" anche a. Oltreoceano la nuova hit dista praticamente spopolando. Il video arriva proprio da una radio di, si tratta del backstage: tutti la cantano non appena partono le prime note. Ed è un vero successo perche

radiosiciliarse : Cristiano Malgioglio - Notte perfetta - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Cristiano Malgioglio Feat. The Jek - Notte perfetta 2019 su Radio Italia Charleroi - alexbine87 : @thenightfly85 @SkySport Ok. Io comunque sono di Torino??. Comunque ti sei dimenticata di taggare Totti, Papa France… -