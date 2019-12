Cos' è | come funziona e come ci si difende dal fenomeno del Money muling

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una pratica illegale. Che favorisce il traffico di droga, il traffico degli esseri umani e le frodi online. E che rischia di mettere nei guai, anche penali, chi ne diventa protagonista a sua insaputa. Si chiama "" uno dei cyber fenomeni criminali in più rapida espansione in tutto il mondo, consistente nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (in particolar modo frodi informatiche, attacchi ai sistemi bancari e campagne di phishing). Per ripulire il 'denaro sporco' così ottenuto la criminalià si serve di persone disposte a trasferirlo a proprio nome, spesso in altri Paesi, attraverso conti correnti, carte di credito ed altri strumenti di pagamento. Il tutto in cambio di una commissione media del 10% sull'importo. Queste persone - in gergo 'mules' ('mulo' veniva chiamato originariamente chi trasportava magari senza saperlo esplosivi, ...

Bluemax56 : RT @yenisey74: Salvini si riempie la bocca dicendo che vuole andare in giro per le piazze a raccogliere firme per il MES e non sa spiegare… - Lorenzo40349 : La truffa dei falsi versamenti 'regalo': cos'è e come difendersi In queste ultime settimane stanno circolando in Re… - aletala75 : #Juicejacking: cos’è, come funziona e come difendere gli smartphone dagli attacchi via #USB - Cyber Security 360 -