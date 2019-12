ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Corriere del Mezzogiorno torna a scrivere del singolare contratto che Carloha accettato di firmare con il, come riportato ieri da Fatto Quotidiano. Ciò che ha detto stupore, oltre alle cifre piuttosto basse dell’ingaggio di, è la clausola relativa aiin cui si dice che la società avrebbe la possibilità di accedere aidell’allenatore inserendo propri contenuti. Il quotidiano sottolinea, come del resto aveva fatto sapere il, che tale clausola non è mai stata realmente utilizzata Regola tra le mille altre dei contratti che la società di De Laurentiis è solitaper tutti gli allenatori finora tesserati, quelli almeno con i profili. C’è da aggiungere però che un’applicazione concreta dell’«ingerenza» non si è mai verificata. Piuttosto la scorsa stagione fu chiesto all’allenatore di inserire degli hashtag per due ...

napolista : Cormezz: #Ancelotti si rifiutò di fare pubblicità per il #Napoli sui suoi social Quella relativa ai social è una c… - zazoomnews : Cormezz: Ancelotti pronto a dimettersi se non avvertisse la fiducia della squadra - #Cormezz: #Ancelotti #pronto - tnc_global : RT @napolista: Cormezz: #Ancelotti pronto a dimettersi se non avvertisse la fiducia della squadra Lo scenario non auspicabile di un’altra… -