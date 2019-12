Corinaldo | un anno dopo La mamma-soccorritrice che aiutò i ragazzi | «Vivo con il rimorso

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) Asia Nasoni, 14 anni. Emma Fabini, 14 anni. Benedetta Vitali, 15 anni. Mattia Orlandi, 15 anni. Daniele Pongetti, 16 anni. Questinon ci sono più, morti unfa nella strage della discoteca Lanterna Azzurra di, in provincia di Ancona. Insieme a loro ha perso la vita anche Eleonora Girolimini di 39 anni. Eleonora aveva accompagnato sua figlia Gemma al dj set di Sfera Ebbasta, previsto per quella sera. Ma prima dell’arrivo del rapper, la tragedia. Una banda diaveva spruzzato all’interno del locale spray al peperoncino probabilmente per portare a termine un furto, provocando la fuga in massa dei presenti. La balaustra dell’uscita di sicurezza aveva ceduto e sei persone erano morte sotto al peso degli altri. La banda – composta da settetra i 19 e i 22 anni (sei sono stati arrestati lo scorso agosto e per loro il gip ha ...

