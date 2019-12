Coppia di anziani ordina vestiti on line ma ciò che arriva costringe la polizia ad

baritalianews

(Di sabato 7 dicembre 2019) Unadihato da internet deima quando èto il pacco e ha aperto ha trovato una busta con dentro tantissime pasticche rosa. La copia di, lui 59 anni, lei 58 sulle prime ha pensato si trattasse di pietre decorative e non avendo voglia di tenerle per se le ha portate all’ufficio postale chiedendo che fossero rispedite al mittente. Ma gli incaricati delle poste, alla vista di quelle pietre colorate hanno pensato di farle analizzare perché l‘aspetto era decisamente insolito. Il risultato delle analisi è stato abbastanza sconvolgente: si trattava di pasticche di ecstasy ed erano 25 mila. Gli operatori delle poste hanno immediatamente avvisato lache è intervenuta e si è mesa sulle tracce del mittente. Questa vicenda è accaduta in Austria e le pasticche provenivano dall’Olanda. Il valore di quelle pasticche era pari a 500 mila ...

honigkuchenpfee : ho conosciuto una coppia di anziani carinissimi però com'è possibile che riesco a socializzare con tutti tranne che… - juliesummer25 : RT @chasingthestars: Io che trattengo le lacrime perché ho fatto sedere una coppia di anziani vicini in metro spostandomi e mi hanno sorris… - chasingthestars : Io che trattengo le lacrime perché ho fatto sedere una coppia di anziani vicini in metro spostandomi e mi hanno sor… -