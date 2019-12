Contributi statali alle Federazioni Sportive | Sport&Salute assegna molti più soldi a

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Anche nel 2020 il calcio avrà 36 milioni di euro dai: Rocco Sabelli, numero uno di Sport&Salute, conferma la quota regina al mondo italiano del pallone ma incrementa i fondi anche per altri sport. Lo riporta oggi “La Gazzetta dello Sport“. Itotali sfiorano i 250 milioni (249.8), e così ottengono l’aumento massimo consentito, del 25%, discipline quali volley, tennis, tiro a volo, taekwondo, sport del ghiaccio, pentathlon moderno, sci nautico, arco e baseball. Per il nuoto +19%, mentre per il basket c’è un +10%. Unico vincolo, lesaranno obbligate a versare il 5% al sociale, con il progetto “Sport di tutti“, rivolto ad oltre 3100 società sparse sul territorio italiano per consentire ai meno abbienti di poter fare sport in maniera gratuita. Sono queste le principali novità di un cambiamento ...

