Conferenza stampa Ranieri | «Quagliarella importante per noi Sul Parma…»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019): le parole del tecnico della Sampdoria (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudioè intervenuto inper presentare la sfida contro il Parma: «L’avversario ha una catena di destra moltocon Kulusevski. Dall’altra parte c’è Gervinho, poi davanti c’è Kucka. Hanno tanti bei punti di riferimento. È una partita che dobbiamo vincere, ma stare molto attenti. Il modulo? Io insisto sui giocatori in forma, voglio mettere solo quelli che mi permettano di vincere. All’inizio Ramirez non giocava perché non era in forma, non come adesso. Gabbiadini è un fior di giocatore, se riuscisse a sorridere un po’ di più alla vita io sarei veramente contento». STRASCICHI DA CAGLIARI – «Più che sentirsi al traguardo c’era la voglia di fare il quarto gol. Lì dovevamo ...

fattoquotidiano : Concorso Conte, l’inviato de “Le Iene” attacca il premier in conferenza stampa. Lui: “Continua a diffamarmi, lei è… - juventusfc : Fra pochi minuti la conferenza stampa di Mister #Sarri ?? #LazioJuve - Palazzo_Chigi : ?? Consiglio dei Ministri n. 15, in diretta la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro… -