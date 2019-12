Conegliano-VakifBank Istanbul | orario d’inizio | tv | streaming e palinsesto semifinale

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) E’ tutto pronto per ladel Mondiale per club 2019 di volley femminile tra. Un impegno tutt’altro che agevole per le venete che si troveranno di fronte una vera e propria corazzata che nel girone si è inchinata a una grande Novara solo al tie-break. Le ragazze di Daniele Santarelli si presentano con i favori del pronostico ma dovranno stare davvero molto attente contro un avversario di rango. Fari puntati ovviamente su Paola Egonu in grande spolvero nella prima fase della manifestazione iridata. L’opposta azzurra, però, è solo una delle tante armi diche può contare anche su Miriam Sylla, Robin De Kruijf , Raphaela Folie e Kimberly Hill. Le turche di Giovanni Guidetti dopo la sconfitta patita per mano di Novara avranno il dente avvelenato e si giocheranno il tutto per tutto in una partite che si preannuncia molto ...

