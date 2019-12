Commisso | «Vorrei tenere Chiesa per sempre | ma anche Federico va accontentato»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Roccoha rilasciato un’intervista ai microfoni della Rai, parlando diuno degli uomini mercato per giugno Lunga intervista rilasciata da Roccoai microfoni della Rai. Il patron della Fiorentina fa il punto della situazione riguardo, uno degli uomini di mercato per giugno.– «La sua è una buonissima famiglia. Ho parlato con suo padre Enrico, si vedrà in futuro quello che si deve fare. L’anno scorso ho detto che sarebbe rimasto almeno un anno, quindi resterà fino al termine della stagione. L’obiettivo mio è quello diper, ma si deve accontentare il ragazzo nel caso voglia andare via. In ogni caso, questo non è un argomento per oggi» Leggi su Calcionews24.com

