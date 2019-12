Clima | sempre meno ossigeno negli oceani | -4% nel 2100

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)oceano: le loro acque hanno perso il 2% dell’tra il 1960 e il 2010 e tale quantità dovrebbe essere ridotta di un ulteriore 3-4% entro ila causa del riscaldamento globale, con effetti drammatici sugli habitat e le economie costiere che dipendono da loro. E’ quanto emerge da un rapporto dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), “La disossigenazione degli: un problema per tutti”, presentato alla XXV Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici (COP25). Secondo lo studio, la perdita dico è strettamente correlata al riscaldamento e all’acidificazione deglicausati dall’aumento dell’anidride carbonica (CO2), a sua volta causa delle emissioni di gas serra. Gran parte del calore in eccesso trattenuto dalla Terra viene assorbito ...

