Clima | Cop25 | Raggi a Madrid illustra il Piano Urbano sulla Mobilità Sostenibile

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) La sindaca di Roma Virginiaoggi ha preso parte alla, il vertice Onu sui cambiamentitici che si è aperto lo scorso 2 dicembre aper chiudersi il 13. “Oggi alladi, conferenza Onu sul cambiamentotico, hoto il: nuove linee tram e metro, piste ciclabili, aree pedonali, riduzione emissioni. @Roma vuole dare il suo contributo. #TimeForAction“, scrive su Twitter.L'articoloilMeteo Web.

bancaetica : E’ iniziata oggi la conferenza delle Nazioni Unite sul clima #Cop25 ???? Auspichiamo una #finanza che protegga l’uma… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #messaggio #COP25 #Madrid #clima: 'Rimane uno spiraglio di opportunità, ma non dobbiamo permettere c… - Agenzia_Ansa : In tutto il mondo il 4/o sciopero globale del #clima. In occasione di Black Friday e Cop25. In Italia cortei in 139… -