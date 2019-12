Claudio Borghi e Mara Carfagna | lo scontro durissimo sull' euro | Mancanza di

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) A poche ore dall'annuncio del "patto" di centrodestra alle Regionali, c'è già chi litiga. I duellanti sono due personalità di spicco della Lega e di Forza Italia, si tratta diche su Twitter se ne dicono di tutti i colori. "Qui c'è un problema didi studio". "

borghi_claudio : Come volevasi dimostrare. Uno scandalo. Uno schifo. Platealmente incostituzionale. La Camera tagliata totalmente fu… - borghi_claudio : @F_DUva Scusa Francesco questo qui eri tu o un omonimo? Per sapere... - borghi_claudio : Non ho sentito che dice perché sono a cena ma a quanto mi dicono Renzi è ossessionato da me. Bene! Se sono in cima… -