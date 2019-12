Classifica marcatori Serie A live | la graduatoria aggiornata | Muriel sale a 9

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Il campionato diA entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Laè sempre molto interessante, a guidarla è sempre Ciro Immobile, protagonista di una grande stagione. 17 RETI: Immobile (Lazio) 10 RETI: Lukaku (Inter) 9 RETI:(Atalanta, Joao Pedro (Cagliari) 8 RETI: Lautaro Martinez (Inter) 7 RETI: Berardi e Caputo (Sassuolo); Belotti (Torino) 6 RETI: Zapata (Atalanta); Ronaldo (Juventus); Correa (Lazio); Dzeko (Roma); 5 RETI: Ilicic (Atalanta) Kouamé (Genoa); Mancosu (Lecce); Milik (Napoli) 4 RETI: Gomez, Gosens (Atalanta); Palacio (Bologna); Donnarumma (Brescia); Nainggolan e Simeone (Cagliari), Dybala e Higuain (Juventus), Lapadula (Lecce), Mertens (Napoli), Cornelius (Parma), Kolarov (Roma), Boga (Sassuolo), Petagna (Spal) 3 RETI: Pasalic (Atalanta), ...

FIGCfemminile : ? In attesa del posticipo di domani ecco tutti i risultati della 9?° giornata e la classifica aggiornata ?? Marcator… - SarkisPascale : RT @FIGCfemminile: ? In attesa del posticipo di domani ecco tutti i risultati della 9?° giornata e la classifica aggiornata ?? Marcatori ??… - calciomercatoit : ?? #AtalantaVerona - La squadra di #Gasperini si impone 3-2 in rimonta: decide #Djimsiti allo scadere! ?? Tutti i mar… -