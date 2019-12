Civitanova-Sada Cruzeiro | Finale Mondiale per club 2019 volley | programma | orario e tv

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)affronterà ilnelladelperdimaschile che si disputerà domenica 8 dicembre (ore 16.30) a Betim (Brasile). La Lube andrà a caccia del primo titolo iridato della sua storia dopo aver perso gli ultimi due atti conclusivi e incrocerà i padroni di casa che puntano invece alla quarta affermazione, le due squadre si sono già sfidate nel round robin dove i Campioni d’Europa si sono imposti per 3-0. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti contro un avversario di assoluto spessore tecnico che in semiha travolto lo Zenit Kazan. I cucinieri punteranno sulla classe di Osmany Juantorena e Yoandy Leal che saranno imbeccati da Bruninho pronto anche a sfruttare i centrali Robertlandy Simon e Mateusz Bieniek mentre dall’altra parte della rete ci saranno i ...

thevolleynews : La Lube Civitanova vola in finale dove ad attenderla c'è il Sada Cruzeiro - - thevolleynews : La Lube Civitanova vola in finale dove ad attenderla c'è lo Sada Cruzeiro - - infoitsport : Mondiale per Club, Civitanova batte anche il Sada Cruzeiro 3-0 -