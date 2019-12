Cile | il sindaco di Valparaìso mi spiega | ‘La violenza di piazza è una trappola politica

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) La sede centrale del comuneno diè come un’isola intatta e sicura in mezzo a negozi chiusi, danneggiati e tremebondi, in un fiorire di scritte e graffiti. A pochi passi, in una delle poche farmacie rimaste aperte, la commessa Paula è preoccupata: “L’altro giorno piangevo pensando che i saccheggi stanno mandando in malora la nostra rivoluzione. Poi un’amica francese mi ha consolato dicendo che succede anche da loro, che son cose che capitano spesso in questi casi”. Poco dopo sta per partire una marcia e i negozi chiudono. Appena il corteo esce dallai “guanacos” dei carabinieri cominciano con gli idranti e i lacrimogeni. La sproporzione tra la repressione delle manifestazioni di(perché non autorizzate o per chissà che) e la mancata o fallita repressione dei saccheggi e degli incendi è particolarmente forte a ...

