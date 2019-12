Ciclismo su pista | Coppa del Mondo 2019-2020 | nessun podio azzurro nella seconda giornata

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si è appena conclusa ladella quarta tappa delladeldisu, di scena a Cambridge (Nuova Zelanda). Ancora a secco la spedizione azzurra, che non ha portato a casa alcun piazzamento sul. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo nelle gare in programma quest’oggi. Nello sprint femminile molto positiva la prestazione di Miriam Vece, che, dopo i 10”985 di Minsk, ha fatto registrare il nuovo record italiano di velocità sui 200 metri lanciati, chiudendo le qualificazioni in 10”844 (ottavo posto). La ventiduenne di Romanengo ha poi superato anche i sedicesimi di finale, sconfiggendo l’ucraina Liubov Basova in 11’987, per poi inchinarsi agli ottavi per soli 76 millesimi di secondo a Olena Starikova, numero 2 del ranking mondiale. A vincere la gara è stata la russa Anastasiia Voinova davanti alla ...

