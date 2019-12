Chiara Ferragni mostra il seno su Instagram | la provocazione

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019)si è lasciata andare ad uno scatto molto provocante. L’influencer più famosa d’Italia, infatti, oltre a contare moltissimi fan che la amano e la seguono in tutte le sue avventure social, è spesso al centro delle polemiche di quelle persone fermamente contrarie alla sua popolarità. Spesso la moglie di Fedez è stata criticata per il suo fisico e per le forme femminili poco pronunciate e lei ha deciso così di rispondere, sempre con simpatia, a tutte queste provocazioni.: lasuPartita per una vacanza in montagna con la famiglia e alcuni amici,non ha perso tempo e ha postato uno scatto in cuimente il, aumentato di misura grazie ad un reggipush up. La didascalia lascia poco spazio ai dubbi e recita: “Dindo che ho (quasi) le te..e“. Immediate però sono scoppiate le ...

madci_ty : è proprio il momento di guardare chiara ferragni unposted per la prima volta - zaynsheartxx : RT @mynameismichela: “Prima di essere marito e moglie, siamo migliori amici” Ci meritiamo tutti una relazione come quella di Chiara Ferragn… - ManuFiku : Comunque ammiro Chiara Ferragni ma dal suo documentario mi aspettavo altro, di unposted ho visto veramente poco -