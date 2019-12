Chi è Leandrinho? Video e caratteristiche della stella brasiliana in casa Napoli

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il brasilianoè stato acquistato 2 anni e mezzo fa dal. Scopriamo brevemente la nuovadel calcio brasiliano ed il calciatore che è stato convocato per il match di Udine. Leandro Henrique do Nascimento, noto comeè un’ala offensiva classe ’98, dotata di spiccata rapidità e ottima tecnica. Il sudamericano può occupare entrambe le fasce d’attacco oppure giocare sulla trequarti. Possiede margini di crescita esponenziali che due anni fa avevano attirato non solo l’interesse del, ma anche quello delle big del calcio europeo. Il brasiliano assomiglia calcisticamente a Leon Bailey.proviene dal Ponte Preta, squadra militante nel campionato Brasileirao, da cui si era svincolato per sposare il. Ammiriamolo in tutto il suo spiccato talento per conoscerlo più da vicino: L'articolo Chi è...

RosPalumbo : @sscnapoli Ma chi è sto Leandrinho??? Ma stiamo scherzando o siamo diventati na barzelletta??? - RPartenopea : @sscnapoli Raga ma chi cazzo è Leandrinho -