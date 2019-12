Che fine ha fatto Selen? La nuova vita dell’ex star del cinema hard

cronacasocial

(Di sabato 7 dicembre 2019)è un’ex regina della trasgressione ma certe cose non le può permettere. Ad esempio che il figlio Gabriele, dodicenne, fumi. L’ex porno, che da anni ha voltato pagina nellae nel lavoro, è caduta infatti in uno scherzo de Le Iene. Ed è andata letteralmente fuori di testa. A Luce Caponegro, questo il nome di battesimo dell’attrice cinquantaduenne, gli inviati della trasmissione Mediaset hanno mostrato una foto del figlio di 12 anni che fumava in compagnia di un adulto sconosciuto. In realtà il ragazzino era complice e quella che aveva tra le dita era una sigaretta finta. La reazione diè durissima. Prima sottopone il giovane Gabriele a un interrogatorio con urla e minacce, poi va in cerca dell’uomo con cui era il figlio. La Caponegro sta per chiamare la polizia quando l’inviato Alessandro De Giuseppe entra in scena e svela lo ...

