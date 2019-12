Castagne tra le prime scelte per la fascia sinistra Le possibili cifre dell’affare

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nome nuovo in casa Napoli, il calciomercato di gennaio si avvicina e Giuntoli vuole accelerare A meno di un mese dall’inizio del calciomercato, ADL e Giuntoli si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati. I rinforzi attesi per il mercato di riparazione passano da un nome a centrocampo ed una pedina sull’out di, ossia dove la rosa del Napoli registra le maggiori carenze. L’edizione odierna de Il Mattino riporta come tra i principali obiettivi nella lista del ds partenopeo risulti quello di Timothy, esterno sinistro dell’Atalanta che potrebbe ricevere l’ok di Gasperini per trasferirsi in una nuova squadra. Il quotidiano storico di Napoli riporta come la possibile cifra per mandare in porto l’operazione si aggira intorno ai 15 milioni. Ghoulam è ormai ai margini del progetto Napoli Si tratterebbe di un rinforzo di qualità: ...

