Caro Salvini | il partito delle banche è la Lega

Salvini controdenuncia Carola Rackete : «Viziatella e di sinistra. Vedremo se c’è un giudice che dirà chi ha sbagliato» : Dopo che Carola Rackete ha denunciato l’ex capo del Viminale, Matteo Salvini, per «istigazione a delinquere e diffamazione», l’ex ministro ha risposto con una querela. In diretta sulla sua pagina Facebook il leader della Lega ha annunciato che presenterà una denuncia contro la capitana della Sea Watch: «Carola Rackete ce l’ha con me. Chi è sotto indagine: lei che ha speronato i militari italiani? No, Matteo Salvini, lei è la ...

Matteo Salvini contro Carola Rackete : "Ecco la sua denuncia - controdenuncio questa viziatella" : “Carola Rackete ce l’ha con me. Chi è sotto indagine: lei che ha speronato i militari italiani? No, Matteo Salvini, lei è la parte offesa”. È quanto ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini mostrando in diretta facebook l’atto di notifica della querela di Carola Rackete.“Mi mancava - prosegue - l’istigazione a delinquere. Con tutti i problemi che hanno i tribunali, arriva una ...

Matteo Salvini denunciato da Carola Rackete contrattacca : "La porto io in tribunale - per i finanzieri" : Matteo Salvini, durante una diretta sulla sua pagina Facebook, mostra l'atto della Procura con la notifica dell'esposto della capitana della Sea Watch: "Carola Rackete mi ha denunciato per istigazione a delinquere e diffamazione". Ma, si chiede il leader della Lega: "Chi è sotto indagine? Lei che ha

Salvini annuncia : “Ho ricevuto la denuncia di Carola Rackete” : L’annuncio di Matteo Salvini è arrivato tramite una diretta Facebook: “Mi è arrivata una denuncia di Carola Rackete per istigazione a delinquere e diffamazione. Noi sorridiamo e controdenunciamo. Conto di incontrare in Tribunale questa signorina tedesca di sinistra. Si metta in fila”.

Salvini : Carola Rackete mi denuncia - ci vedremo in tribunale : Salvini: Carola Rackete mi denuncia:"Ecco la denuncia che ha aperto la mia giornata: istigazione a delinquere e diffamazione. Rackete ce l'ha con me

Salvini-Carola - scontro acceso : “Lei mi denuncia? Io la denuncio” : Il leader leghista in diretta Facebook: “Carola mi ha denunciato per istigazione a delinquere e diffamazione”. E aggiunge: “Noi sorridiamo e controdenunciamo. Conto di incontrare in Tribunale questa signorina tedesca di sinistra”. Salvini-Carola, nuovo atto. Si riaccende lo scontro tra il leader della Lega e la capitana di Sea Watch. Questa volta l’ex ministro dell’Interno ha […] L'articolo ...

Salvini controdenuncia Carola : "Porto in tribunale la signorina" : Serena Pizzi L'eroina della sinistra denuncia il leader della Lega: "Istiga a delinquere". Salvini: "Hai speronato una motovedetta" La "regina" di sinistra e radical chic è tornata a colpire. Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3, dopo aver speronato quest'estate una motovedetta della Guardia costiera per far entrare illegalmente una cinquantina di immigrati in Italia e dopo aver messo sotto osservazione l'operato di Matteo ...

Salvini controdenuncia Carola Rackete : “Ragazza viziatella che sperona le navi per divertirsi” : Matteo Salvini, durante una diretta sui social, annuncia la sua controdenuncia per la comandante della Sea Watch Carola Rackete: "Mi mancava l'istigazione a delinquere. Con tutti i problemi che hanno i tribunali, arriva una signorina tedesca viziatella e di sinistra che ha come passatempo notturno anche lo speronamento di militari che per me è reato. Noi che facciamo? Contro denunciamo".Continua a leggere

Conte minaccia querela - Salvini fa lo spavaldo : “Si metta in fila - prima c’è Carola” : Dopo la minaccia di querela da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nei confronti di Matteo Salvini in seguito alle dichiarazioni di quest'ultimo sul Mes e sul ruolo dell'inquilino di Palazzo Chigi, è lo stesso leader della Lega a replicare ironizzando: "Si metta in fila, prima viene Carola". E lanciando nuove accuse: "Attorno a questo governo c'è un'aria di menzogna che non fa bene al Paese".Continua a leggere

Carola Rackete da Fazio a Che tempo che fa accolta come una eroina - il durissimo attacco di Salvini e Meloni : L’arrivo di Carola Rackete a Che tempo che fa ha creato non poche polemiche tra una parte politica, il centrosinistra e i sovranisti, in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Carola Rackete che è stata la comandante della Sea Watch, nave che per attraccare al porto di Lampedusa ha speronato una barca di finanzieri, è stata accolta dal conduttore Fazio come una eroina. L’intervista andata in onda su un canale pubblico ...

Carola Rackete a Che tempo che fa - Salvini e Meloni contro Fabio Fazio : pesantissimi attacchi incrociati : Uno spettacolo a tratti un poco inquietante, quello di Carola Rackete ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Nello studio di Rai 2 ecco l'ex comandante di Sea Watch, la speronatrice di finanzieri, la ragazza che delle leggi italiane se ne frega. Il punto è che non viene incalzata, ma trattata com

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

Carola Rackete da Fazio - Salvini : "Ospitano chi sperona motovedette" : "A proposito di televisione, abbiamo dei fenomeni. Stasera sulla televisione pubblica pagata dagli italiani c'è ospite una signorina che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti". Lo sottolinea Matteo Salvini parlando a Rimini durante un comizio su un palco allestito davanti alla nuova sede provinciale delle Lega riferendosi alla trasmissione di Fabio Fazio che ospiterà Carola Rackete.

La7 - lite Gruber-Borgonovo su Sardine. E su Carola Rackete la conduttrice ricorda : “Salvini la chiamò ‘zecca’ - termine usato dai nazisti” : Botta e risposta serrato a “Otto e Mezzo”, su La7, tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sulle Sardine e sulle loro mobilitazioni. Il giornalista accusa i giovani manifestanti di non avere valori di spessore, se non la protesta contro Salvini. Immediata la replica di Lilli Gruber, che obietta: “Nel frattempo, comunque, riempiono le piazze italiane, quindi ...