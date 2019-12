Cane abbandonato come un rifiuto tra i bidoni dell’immondizia

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lo hanno chiamato Oscar. Di chi stiamo parlando? Di unche, nella sfortuna, ha avuto la fortuna di essere salvato. Persone prive di scrupoli lo avevanose fosse unvicino ai cassonetti dell’immondizia. Se non fosse stato per qualcuno di buon cuore, sarebbe sicuramente morto. Il povero Oscar,è stato chiamato in seguito ilsalvato dalla strada, aveva solo 6 settimane di vita. Ed era tutto solo. Il cagnolino è stato infattied era in pericolo di vita. Una persona per fortuna lo ha avvistato vicino a un cassonetto e si è subito fermato per prestare soccorso. Sembrava fosse appena nato, quindi doveva intervenire il più velocemente possibile. L’uomo ha prima chiamato un rifugio per cani e poi si è assicurato che non ci fossero altri cuccioli abbandonatinelle vicinanze. Ma Oscar era solo. Chissà dov’era la sua ...

