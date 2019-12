Camion della nettezza urbana si ribalta nel torrente

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Fonte foto: Fabrizio Tenerellisinela Sanremo 1Sezione: Cronache Fabrizio Tenerelli Unsi èto, oggi, a Sanremo, finendo nel sottostante. Illeso il conducente, in quanto l'incidente è avvenuto, dopo che l'operatore era uscito dal mezzo. Indagini sono in corso sulle cause Unappartenente alla ditta Amaie, di Sanremo, adibito alla raccolta differenziata, si èto in un, oggi, da una traversa di via Padre Semeria, per cause in fase di accertamento da partepolizia municipale. Illeso il conducente, che era appena uscito dal mezzo e, pare, che avesse azionato il comando per sollevare i cassonetti. Non è ancora chiaro, tuttavia, cosa sia successo. E' probabile, che ci sia stato qualche problema con il freno a mano, ma non si ...

emergenzavvf : #Milano #7dicembre 8:15, i #vigilidelfuoco sono intervenuti in viale Bezzi per un incidente che ha coinvolto un aut… - Tg3web : A #Milano un autobus si scontra con un camion dei rifiuti, dodici feriti, gravissima una donna, finita in coma. Ier… - AndreaEttori : è arrivato il 'camion' 1:18 della #GPreplicas. modello e macchina splendidi, unico dubbio: attaccare le decals Mar… -