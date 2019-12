Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | la Juventus travolge l’Orobica | +6 sulla Fiorentina

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la nona giornata delladi. Lasi conferma saldamente al comando con 25 punti, le Campionesse d’Italia si sono imposte sul campo del fanalino di coda Orobica con un roboante 7-1: dopo i primi 45 minuti di gioco le bianconere si trovavano già sul 6-0 grazie alla rete in apertura di Cernoia, alla doppietta di Rosucci, ai sigilli di Junge-Pederen e Bonansea, all’autorete di Zanoli. Nell’ultimo quarto d’ora della ripresa sono poi state Merli e Girelli a fissare il risultato che vale alla Vecchia Signora l’ottava vittoria stagionale e la conferma dei sei punti di vantaggioche ha vinto per 3-0 il derby con l’Empoli: Agard apre al 16′, Bonetti raddoppia al 39′, Cordia chiude i conti al 54′. Il Milan non ha invece potuto ...

